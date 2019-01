Unfall in Mönchengladbach: Autofahrer fährt auf Bagger auf und verletzt sich schwer

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Autofahrer ist am Montagmorgen in Mönchengladbach auf einen Bagger aufgefahren. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Ein Mann ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Mönchengladbach schwer verletzt worden. Laut Polizei ist er mit seinem Auto auf der Kaldenkirchener Straße auf einen vor ihm fahrenden Bagger aufgefahren. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt.