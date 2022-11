Unfall in Mönchengladbach 22-Jähriger ohne Führerschein kracht in Bushaltestelle

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Rheydt ist am Sonntag an der Lindenstraße in ein Bushaltestellenhäuschen gefahren und hat dieses völlig demoliert. Wie die Polizei mitteilte, stand der 22-Jährige gegen 16 Uhr zunächst mit seinem geliehenen, hochmotorisierten Mercedes an der Ampel Viersener Straße/Ecke Lindenstraße. Als die Ampel dann Grünlicht zeigte, beschleunigte der Rheydter beim Abbiegen in die Lindenstraße so stark, dass er auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über den Leihwagen verlor und in ein dortiges Wartehäuschen schleuderte. Dieses wurde komplett zerstört.