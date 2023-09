Unfall auf A 61 bei Mönchengladbach Auto über mehrere Fahrspuren geschleudert – drei Verletzte

Der Unfall ereignete sich demnach am Samstag, 16. September 2023, gegen 21.40 Uhr. Das Fahrzeug war auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Rheydt ist der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in die rechte Leitplanke gefahren. Das Auto wurde über die Spuren geschleudert und kam an der linken Leitplanke zum Stehen. Dreck und Fahrzeugteile verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.