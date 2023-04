Schwerer Unfall auf Autobahn in Mönchengladbach Auto überschlägt sich – vier Personen verletzt

Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht von Freitag, 21. April, auf Samstag, 22. April 2023, gegen 23.30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz vor der Ausfahrt Nordpark kam es zu dem Unfall, bei dem der Pkw nach einem Überschlag in der angrenzenden Böschung der Autobahn zum Stillstand kam. Insgesamt vier Personen wurden dabei verletzt. Alle Verletzten wurden noch an der Unfallstelle von einem Notarzt und den Besatzungen von insgesamt vier Rettungswagen notfallmedizinisch behandelt. Aufgrund der anzunehmenden Schwere der Verletzungen wurden die vier Verletzten in Notfallkrankenhäuser in Mönchengladbach transportiert.