Vorfall in Mönchengladbach : Tumult unter Jugendlichen – Metallpoller trifft Auto

Mönchengladbach Eine veriköpfige Gruppe lief hinter zwei Jugendlichen hinterher. Einer der Verfolger warf einen blauen Metallpoller. Die Polizei sucht jetzt den Täter.

An der Ecke Oskar-Kühlen-Straße/Stephansstraße ist es am Montag, 20. Dezember, gegen 14.30 Uhr zu einem Tumult zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Das meldete die Polizei . Es wurde niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden an einem Auto.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, berichtete ein 53-jähriger Autofahrer, dass er zur Tatzeit über die Oskar-Kühlen-Straße in Richtung des Bismarckplatzes gefahren sei, als plötzlich von rechts eine vierköpfige Gruppe junger Leute hinter zwei Jugendlichen herlief. Einer der vier Verfolger hielt einen blauen Metallpoller in der Hand und warf diesen in Richtung der weglaufenden Personen. Der Poller traf die rechte Seite des Fahrzeugs des 53-Jährigen. Daraufhin sei er ausgestiegen und den Jugendlichen ein Stück nachgelaufen, die in Richtung Friedrichstraße liefen.