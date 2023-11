Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof 48-Jähriger hält Mann nach Streit Messer an den Hals

Der Mitteilung zufolge ereignete sich der Vorfall am Samstag, 4. November, gegen 21.20 Uhr am Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Bundespolizisten seien auf eine lautstarke verbale Auseinandersetzung am aufmerksam geworden. Der 48-Jährige soll den 32-Jährigen bedroht und ihm das Cuttermesser von hinten an den Hals gehalten haben. Nach kurzer Rangelei habe der 48-Jährige dem Geschädigten eine Schnittverletzung am Unterarm zugefügt und das Messer weggeworfen.