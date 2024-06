Zeugensuche in Mönchengladbach Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien an Kapelle in Odenkirchen

Nachdem arabische Schriftzeichen an der Kreuzkapelle in Odenkirchen entdeckt wurden, ermittelt der Staatsschutz. Das meldet die Polizei am Dienstag. Demnach hatte sich am Vortag eine 58-Jährige beim örtlichen Bezirksdienst der Polizei gemeldet. Gegenüber den Beamten gab sie an, sich ehrenamtlich um eine katholische Kapelle an der Ruhrfelder Straße zu kümmern. Am Sonntag seien ihr an der Rückwand Schmierereien in Form von arabischen Schriftzeichen aufgefallen.