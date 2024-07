Staatssschutz ermittelt „Sieg Heil“-Rufe nach Schützenfest in Mönchengladbach

Nach dem vor einigen Wochen aufgetauchten Video aus einem Sylter Promiclub, in dem junge, feiernde Gäste zum Lied „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino die Textzeile „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ sangen, wurden auch in Mönchengladbach ähnliche Fälle bekannt. So soll in der Stadt bei einer Kostenpflichtiger Inhalt Weihnachtsfeier der Jungen Union im Dezember 2023 das Lied „L’amour toujours“ von einzelnen Teilnehmern ebenfalls in ausländerfeindlicher Weise gesungen worden sein. Auch in diesem Fall ermittelt der Staatsschutz. Ein weiterer solcher Vorfall soll sich einer Zeugin zufolge in einer Kleingartenanlage in Windberg ereignet haben. Der Staatsschutz ermittelt auch zu Kostenpflichtiger Inhalt Angriffen auf die Lebenshilfe, bei denen ebenfalls ein rechtsextremer Hintergrund vermutet wird. Auf einem Stein war geschrieben worden „Euthanasie ist die Lösung“.