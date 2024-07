Staatsschutz ermittelt in Mönchengladbach „Sieg Heil“-Rufe nach Schützenfest ein Hörfehler?

Im Anschluss an ein Schützenfest am Compesmühlenweg in Mönchengladbach-Lürrip sollen vor Ort verbliebene Teilnehmer in der Nacht zu Montag, 1. Juli, mehrmals „Sieg Heil“ gerufen haben. So hatte es auf jeden Fall die Polizei am Dienstagmorgen gemeldet und sich dabei auf Zeugenaussagen gestützt.