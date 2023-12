Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Rauchsäule über Stadt wegen Brand an Luisenstraße

Update | Mönchengladbach · Mehrere Stunden waren Feuerwehr und Polizei am Montagmittag im Einsatz. Grund war ein Feuer an der Luisenstraße. Was dazu bekannt ist.

11.12.2023 , 17:39 Uhr

Dezember,Uhr zu einem Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss, der sich auf ein angrenzendes Flachdach ausgebreitet hat. Das meldete die Feuerwehr. Schon bei der Anfahrt konnten die Rettungskräfte die Rauchsäule sehen, die weit in den Himmel reichte. Der Geruch von Feuer und Ruß waren sogar im Innenstadtbereich zu vernehmen. Vor dem betroffenen Haus trafen die Einsatzkräfte mehrere Personen an, darunter die Bewohnerin der Brandwohnung. Diese wurde wegen der sichtbaren Rußflecken im Gesicht einem Rettungsdienst übergeben und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Trupps der Feuerwehr rückten zudem unter Atemschutz in das Gebäude vor, um es nach weiteren Personen abzusuchen. Das war auch wegen der Gebäudestruktur nötig: ein Vorderhaus mit mehreren Nebenhäusern und einem Hinterhaus. Die Feuerwehr startete die Löscharbeiten, wobei ein Trupp in der Brandwohnung eingesetzt wurde und ein weiterer von einem nahe gelegenen Dach das Feuer im Bereich des Flachdaches über der Brandwohnung ablöschte. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Danach wurde das Dach teilweise abgedeckt, um Glutnester abzulöschen. Für die Zeit des Einsatzes war die Luisenstraße, die in dem Bereich des Brandorts eine Einbahnstraße ist, gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Laut der Feuerwehr ist die Brandwohnung aktuell nicht bewohnbar. Eine Polizeisprecherin bestätigt auf Anfrage, dass Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen wurden, die aber noch laufen. Ein Brandsachverständiger ist hinzugezogen worden, der sich die Wohnung angucken wird, sobald sie betretbar ist. Das wird wahrscheinlich am Dienstag, 12. Dezember, der Fall sein, so die Polizeisprecherin. Hier geht es zur Bilderstrecke: So lief der Feuerwehreinsatz an der Luisenstraße

