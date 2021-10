Schwerer Raub in Mönchengladbach : Trio überfällt 77-Jährige in ihrer Wohnung in Lürrip

Trio überfällt 77-Jährige in ihrer Wohnung in Lürrip

Mönchengladbach Ein Mann gab sich als Paketzusteller aus. Die drei Männer bedrohten die Frau unter anderem mit einem Messer. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In ihrer Wohnung ist eine 77-Jährige von drei Männern bedroht und ausgeraubt worden. Das meldet die Polizei am Mittwoch. Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr an der Nakatenusstraße.