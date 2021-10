Schwerer Raub in Mönchengladbach : Maskierte greifen Bewohner mit Hammer und Ketten an

Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Drei Täter sind am Montag in eine Wohnung in Eicken eingedrungen und griffen die Bewohner brutal an. Ein Opfer erlitt hat schwere Verletzungen. Die Unbekannten entkamen mit Elektrogeräten als Beute.

Drei maskierte Männer haben sich am Montagabend gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in Eicken verschafft und die beiden Bewohner mit Ketten und einem Hammer angegriffen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Demnach wurden ein 29-jähriger Mann schwer und eine 26-jährige Frau leicht verletzt. Die Täter raubten verschiedene elektronische Gegenstände aus der Wohnung.

Zum Tathergang teilte die Polizei Folgendes mit: Nach ersten Ermittlungen klopften die Unbekannten am Montagabend, 11. Oktober, gegen 21.15 Uhr lautstark an der Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alsstraße im Stadtteil Eicken. Nach Angaben des Bewohners gaben sich die Männer dabei als Polizeibeamte aus und forderten den Mann dazu auf, die Tür zu öffnen.

Als der 29-Jährige dieser Forderung nachkam, schlug einer der Täter ihm mit einem Hammer gegen den Kopf. Der Geschädigte ging zu Boden, wurde dann von den Tätern in das Schlafzimmer der Wohnung gedrängt und dabei weiter geschlagen. Zu diesem Zeitpunkt war auch die 26-jährige Bewohnerin zu Hause. Sie wurde von den Unbekannten mit einer Metallkette geschlagen. Nach der Attacke nahmen die Täter elektronische Geräte aus der Wohnung an sich und verließen den Tatort.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 29-jährigen Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort musste er stationär behandelt werden und blieb mindestens bis zum nächsten Morgen dort. Das teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dem Mann gehe es mittlerweile wieder besser. Es habe keine Lebensgefahr bestanden. Die 26-jährige Frau erlitt im Zuge der Attacke leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt in dem Fall jetzt wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Die genauen Hintergründe der Tat seien bisher noch unbekannt, meldete die Polizei. Die Ermittlungen laufen. Auf Anfrage teilte ein Sprecher mit, dass aktuell keine Täterbeschreibung zur Veröffentlichung vorliege.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 02161 290 entgegen.