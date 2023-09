Rucksack entrissen 27-Jähriger nach Raub im Gladbacher Hauptbahnhof festgenommen

Der Vorfall habe sich demnach in der Nacht zu Donnerstag, 28. September, gegen 1.25 Uhr ereignet. Die Geschädigte befand sich in der Bahnhofshalle, als sich der Tatverdächtige näherte und ihr den Rucksack von der Schulter riss. Er stieß die Frau beiseite und rannte mit der Beute aus dem Bahnhof. Beamte der Bundespolizei wurden durch Hilferufe der Frau auf die Situation aufmerksam. Es gelang ihnen, den flüchtigen Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Parkhaus zu stellen. Sie fanden neben der Tatbeute bei dem Mann auch Betäubungsmittel. Auf die Beamten machte der Mann der Meldung zufolge einen alkoholisierten Eindruck.