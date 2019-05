Mutmaßliche Vergewaltigung im Fanzug : „Sie konnte nicht mehr aufrecht gehen“

Mönchengladbach Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung in einem Zug mit Fans von Borussia Mönchengladbach sei das Opfer völlig aufgelöst gewesen. Das sagen Zeugen am Freitag vor Gericht. Der Angeklagte spricht weiterhin von einvernehmlichem Sex.

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 19-Jährigen in einem Fußball-Fanzug war die junge Frau nach Zeugenaussagen aufgelöst und schockiert. „Sie war komplett verheult. Ihr ganzer Körper war am Zittern. Sie konnte nicht mehr aufrecht gehen“, sagte ein 19-jähriger, der sich anschließend um die junge Frau gekümmert hatte, als Zeuge am Freitag vor dem Amtsgericht Mönchengladbach. Zuerst habe die junge Frau sich nicht mitteilen wollen, dann habe sie gesagt: „Ich bin vergewaltigt worden.“