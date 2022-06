Hintergründe noch unklar : Leichenfund im Volksgarten in Mönchengladbach

Die Polizei hatte den Bereich abgesperrt. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Die Polizei war am Dienstagmorgen im Einsatz in einem Waldstück in Mönchengladbach. Dort ist eine tote Person gefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Im Volksgarten ist eine Leiche gefunden worden. Die Polizei war am Dienstag, 7. Juni 2022, mit mehreren Beamten – darunter Experten der Kriminaltechnik, die Spuren gesichert haben – im Einsatz. Eine Polizeisprecherin teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass in dem Gebiet eine tote Person gefunden wurde. Die genauen Hintergründe sind bisher unklar.

Die Leiche wurde geborgen und von einem Bestatter abtransportiert. Foto: Carsten Pfarr