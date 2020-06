Unfall in Mönchengladbach : 18-Jähriger rast gegen mehrere geparkte Autos

Mönchengladbach Der junge Fahrer eines Unfallwagens soll mit überhöhter Geschwindigkeit über rote Ampeln gefahren sein und kam an der Hohenzollernstraße von der Fahrbahn ab. Laut Polizei hat der 18-Jährige keinen Führerschein.

Ein 18-Jähriger hat am Sonntagmittag bei einem Unfall an der Hohenzollernstraße mehrere geparkte Autos beschädigt. Der Mann wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, hat er gar keinen Führerschein. Der 18-Jährige war den Polizeiangaben zufolge gegen 12.10 Uhr auf der Künkelstraße in Richtung Hohenzollernstraße unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll er mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und rote Ampeln ignoriert haben. An der Hohenzollernstraße kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Holzstämme. Einer davon wurde gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Weiter ging es über den Parkplatz Saumstraße, wo der Unfallwagen gegen weitere geparkte Autos stieß. Da der Verdacht bestand, dass der 18-Jährige unter Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ob eine vorliegende psychische Behinderung ursächlich für den Unfall war, müssen Ermittlungen zeigen. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.