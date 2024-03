Trickbetrug in Mönchengladbach Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck

Als die 90-Jährige später am Vormittag gegen 11 Uhr von Erledigungen zu ihrer Wohnung zurückkehrte, habe vor der Haustür bereits ein Mann gewartet. Die Frau nahm ihn mit in ihre Wohnung. Dort forderte der Mann die Seniorin auf, das Wasser an der Badewanne und in der Küche aufzudrehen und laufen zu lassen. Er selbst drehte den Wasserhahn am Waschbecken auf.