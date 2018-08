Polizei fasst 14- und 15-jähriger Räuber aus Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Trio erpresste von einem 17-Jährigen und einem 14-Jährigen Zigaretten und Geld. Es drohte mit einem Messer.

Durch Zeugenhinweise ist es Ermittlern im Kreis Viersen gelungen, zwei Raubstraftaten rund um die Brüggener Pfingstkirmes aufzuklären. Drei Tatverdächtige wurden ermittelt. Es handelt sich um drei 14 und 15 Jahre alte polizeibekannte Mönchengladbacher. Das Trio hatte am Pfingstsamstag in Brüggen zunächst einen 17-Jährigen aus Nettetal aufgefordert, seine Schachtel Zigaretten abzugeben. Als dieser das ablehnte, schlug einer dem Nettetaler auf den Kopf. Die Angreifer rannten daraufhin weg. Als der 17-Jährige hinterher lief, zog einer der Flüchtenden ein Messer aus der Bauchtasche zur Bedrohung. Eine Stunde später wurde ein 14-Jähriger aus Schwalmtal genötigt, Geld herauszugeben. Aus Angst händigte er dem Trio zehn Euro aus. Den ermittelten Jugendlichen aus Mönchengladbach werden noch weitere Straftaten zur Last gelegt. Die Brüggener Fälle ergänzen nun die bereits vorhandene Akte bei der Staatsanwaltschaft.