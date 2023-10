Kräfte aus Mönchengladbach Einsatzhundertschaft übt für Gefahrenlagen an Schulen

An der Geschwister-Scholl-Realschule in Mönchengladbach wird es diesen Mittwoch, 11. Oktober, ein größeres Polizeiaufgebot geben. Der Grund ist eine Übung, die die Einsatzkräfte der 12. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) des Polizeipräsidiums Mönchengladbach in Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach und dem Schulamt in der Einrichtung durchführen. Das teilte die Polizei mit.