Ermittlungen in Mönchengladbach: Mordkommission bittet nach Leichenfund um Mithilfe

Steffen H. wurde am 26. Februar tot in seiner Wohnung gefunden, dieses Bild veröffentlichte die Polizei. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Am 26. Februar wurde ein 42-jähriger Mann tot in seiner Mönchengladbacher Wohnung gefunden. Die Polizei sucht nun mit einem Foto des Opfers nach Zeugen.

Mit zahlreichen Stichverletzungen war Steffen H. am 26. Februar in seiner Wohnung an der Giesenkirchener Straße in Mönchengladbach gefunden worden. Die ersten Ermittlungen und eine gerichtsmedizinische Obduktion erhärten den Verdacht, dass der Mann getötet wurde – die genauen Umstände des Tathergangs sind jedoch noch nicht geklärt. Deshalb geht die Mordkommission jetzt mit einem Foto des 42-Jährigen an die Öffentlichkeit.