Zwei Motorradfahrer in Mönchengladbach verletzt : Unfälle mit Rettungswagen und Polizei-Motorrad

Nach den zwei Unfällen waren Polizei und Feuerwehr am Samstag (14. August) im Großeinsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Erst wurde am Samstagnachmittag (14. August) ein 26-jähriger Motorradfahrer bei der Kollision mit einem Rettungswagen schwer verletzt. Auf dem Weg zu diesem Unfallort verunglückte wenig später ein 52-jähriger Kradfahrer der Polizei.

Zwei verletzte Motorradfahrer sind die Bilanz zweier zusammenhängender Unfälle am Samstagnachmittag: Zunächst kollidierte gegen 16 Uhr ein 26-jähriger Motorradfahrer im Bereich der Kreuzung Marienburger Straße/ Lindenstraße in Windberg mit einem Rettungswagen. Der hatte eine Patientin an Bord und war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf einer Einsatzfahrt. Der Motorradfahrer wurde laut Feuerwehr unter dem Rettungswagen eingeklemmt.

Nur kurz danach krachte es nicht weit entfernt erneut: Von der Leitstelle der Polizei alarmiert, war auch ein 52-jähriger Polizist mit seinem Dienstmotorrad auf dem Weg zu der Unfallstelle. Er fuhr mit Martinshorn und Blaulicht in den Kreuzungsbereich Kaldenkirchener Straße/ Schürenweg ein. Wie die Polizei mitteilt, befand er sich unabhängigen Zeugen zufolge in der Mitte der Kreuzung und war gerade wieder losgefahren, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam. Das war den Angaben zufolge an einem anderen, wartenden Pkw vorbei in die Kreuzung eingefahren und mit dem Motorradpolizisten kollidiert.

Der 26-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, wurde am Unfallort versorgt und danach stationär in ein ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 52-jährige Polizist mit Motorrad wurde nach Erstversorgung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Besatzung des Rettungswagens blieben unverletzt. Auch die Patientin erlitt laut Polizei durch den Zusammenprall kleine weiteren Verletzungen. Sie wurde mit einem anderen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.