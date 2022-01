Mehrere 1000 Euro Sachschaden : 44-jähriger Gladbacher rastet völlig aus

Mönchengladbach Aufgebrachte Bürger haben am Donnerstagnachmittag die Polizei alarmiert, weil ein Mann in der Innenstadt eine Spur der Verwüstung hinterließ.

Was genau in dem Kopf des Mannes vorgegangen ist, weiß noch keiner. Am Donnerstagnachmittag, 20. Januar, hatte er wohl nur eins im Sinn: Zerstörung. Gegen 15.50 Uhr hatten Anrufer über den Notruf der Mönchengladbacher Polizei eine Person gemeldet, die an der Erzberger Straße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch zunächst gegen die Geschäftsstelle einer Versicherung urinierte, dort einen Aussteller umwarf und danach randalierend über die Alleestraße zog.