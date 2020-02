Mehrere Leichtverletzte bei Verkehrsunfällen in Mönchengladbach : Fußgänger und Radfahrer werden von Autos angefahren

Mönchengladbach Ein verletzter Pedelec-Fahrer, ein leichtverletzter Fußgänger und ein 17-Jähriger, der mit dem Auto auf der Seite liegen bleibt - diese Verkehrsunfälle ereigneten sich am Wochenende.

Am Freitag gegen 17.10 Uhr wurde ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer aus Mönchengladbach leicht verletzt, der auf dem Fahrradweg an der Lüpertzender Straße aus Richtung Fliescherberg in Richtung Berliner Platz unterwegs war. Erfasst wurde er von einem 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach, der mit einem 5er BMW von der Lüpertzender Straße nach rechts auf die Straße An der Lingenmühle abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer wurde im Krankenhaus behandelt.