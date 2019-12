In der Nacht zu Dienstag : Mehrere Einbrüche in Schulen und Kitas

Mönchengladbach Gleich fünfmal versuchten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, in die Räume von Schulen und Kitas im Stadtgebiet einzudringen. Viermal gelang es ihnen.

Gleich mehrere Schulen und Kindertagesstätten in Hardterbroich-Pesch sind in der Nacht zum Dienstag das Ziel von Einbrechern geworden: Insgesamt vier Straftaten wurden der Polizei gemeldet.

In eine Kita an der Wilhelm-Elfes-Straße waren die Unbekannte eingedrungen, nachdem sie eine Außentüre aufgehebelt hatten. Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Feststellungen ließen die Täter mehrere Digitalkameras mitgehen.

Mit brachialer Gewalt wurde auch die hölzerne Ausgangstüre eines Kindergartens an der Kammgarnstraße aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten in der Kita die Schränke, nach derzeitigem Stand wurden Laptops, ein Mobiltelefon und ein Bluetooth-Lautsprecher gestohlen.

Einbruch in Viersen : Einbrecher durchwühlen Schränke in Kita

In einer Schule an der Volksgartenstraße hebelten die Täter Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Lehrerzimmer wurden viele Schreibtischschränke geöffnet und durchsucht. Was genau gestohlen wurde, steht der Polizei zufolge noch nicht fest, wahrscheinlich wurde auch Bargeld erbeutet.