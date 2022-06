Kriminalität in Mönchengladbach : Zwölfjähriger in Rheydter City von Jugendgruppe beraubt

Mönchengladbach Die mindestens drei Tatverdächtigen im jugendlichen Alter hielten dem Opfer ein Messer vor. Zeugen gelang es später, Teile der Beute zu sichern.

Ein Zwölfjähriger ist am Montagabend, 13. Juni, von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und ausgeraubt worden. Das meldete die Polizei noch am gleichen Abend. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr an der Stresemannstraße in Rheydt.