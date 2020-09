Ermittlungen In Mönchengladbach : Zwei Wohnwagen gehen in Flammen auf

An der Korschenbroicher Straße sind in der Nacht zu Dienstag zwei Wohnwagen ausgebrannt. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Der Löschtrupp war in der Nacht zu Dienstag anderthalb Stunden beschäftigt. Die Polizei ermittelt nun, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache war.

In der Nacht zu Dienstag sind an der Korschen­broicher Straße zwei Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Löschtrupp war von 2.30 bis kurz nach 4 Uhr in der Früh mit diesem Brand beschäftigt, berichtet Andreas Schillers von der Feuerwehr Mönchengladbach. „Parallel dazu hatten wir noch einen zweiten Einsatz, weil jemand Brandgeruch festgestellt hat“, sagt er. „Da stellte sich aber heraus, dass es sich dabei auch um die Wohnwagen handelte. Das brennende Plastik stinkt natürlich sehr.“ Acht Feuerwehrleute seien vor Ort gewesen. Die Polizei ermittelt nun, ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt den Brand auslöste. „Genaueres können wir erst sagen, wenn uns die Einschätzung des Sachverständigen vorliegt“, sagt Polizei-Pressesprecherin Cornelia Weber. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an 02161 290.