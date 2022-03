Einsatz in Mönchengladbach : Zwei verletzte Jugendliche – Polizei sucht 17-Jährigen mit Hubschrauber

Auch am Nachmittag war die Polizei noch mit Einsatzkräften vor Ort. Foto: Julia Nix

Mönchengladbach Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Sonntag, 20. März, nach einem 17-Jährigen in Uedding. Ein Zeuge hatte der Polizei zwei verletzte Jugendliche gemeldet. Jetzt wird ermittelt, was dort genau passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Stadtteil Uedding hat es am Sonntagmittag einen Großeinsatz der Polizei rund um den Abenteuerspielplatz Bernhardstraße gegeben. Ein Anrufer hatte der Polizei zwei verletzte Jugendliche über den Notruf gemeldet, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Ein 15 Jahre altes Mädchen und ein 17 Jahre alter Junge seien verletzt. Der 17-Jährige sei flüchtig gewesen. Mit einem großen Aufgebot suchte die Polizei nach dem Jugendlichen und fand ihn kurz darauf. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Viele Polizeiwagen waren im Stadtteil unterwegs, auch am Nachmittag noch waren Bereiche in dem Gebiet abgesperrt.

Die beiden Jugendlichen seien nun in Krankenhäusern, sagte die Polizeisprecherin. Über die Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.

Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall waren am Nachmittag zunächst nicht bekannt. Ob es sich um einen Messerstecherei handelte, wie im Stadtteil verlautete, oder ob eine andere Waffe zum Einsatz kam, dazu machte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben mit Verweis auf die weiteren Ermittlungen.

(angr)