In Mönchengladbach : Zwei Schwerverletzte bei Unfällen zwischen Autofahrern und Fußgängern

Am Dienstag (4. Januar) kam es gleich zu zwei Zusammenstößen, bei denen Fußgänger schwer verletzt wurden. Ein 82-Jähriger und eine 83-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht.

An der Dahlener Straße ist es zu einem Zusammenstoß von einem Auto und einem 82-Jährigen gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto am Dienstag, 4. Januar, gegen 17.30 Uhr von einem Parkplatz in Richtung Mittelstraße. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der gegen die Windschutzscheibe prallte.

An der Von-Groote-Straße in Bettrath-Hoven war am gleichen Tag ein 27-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr in Richtung Hansastraße unterwegs. Dabei kam es ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit einer 83-jährigen Fußgängerin, die über den Wagen hinweg flog und hinter diesem auf der Fahrbahn aufkam.