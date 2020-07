Auto prallt gegen Haus : Schwerer Unfall in Mönchengladbach mit zwei Schwerverletzten

Schwerer Unfall in Mönchengladbach mit zwei Schwerverletzten

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Mönchengladbach schwer verletzt worden. Da eines der Autos gegen ein Haus gefahren war, mussten Statiker es untersuchen. Foto: Sascha Rixkens

Mülfort Zwei Schwerverletzte hat ein Autounfall in Mönchengladbach gefordert. Der dritte Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Weil eines der Fahrzeuge gegen ein Haus geprallt war, mussten Experten vom Bauamt das Wohn- und Geschäftsgebäude auf seine Standfestigkeit prüfen.

Am frühen Dienstagmorgen um 5.04 Uhr ist auf der Schlossstrasse in Mönchengladbach ein Auto gegen ein Gebäude geprallt. Der 19-jährige Fahrer hatte vorher einen weiteren Pkw getroffen und ist dann in einer Kurve gegen die Säule eines Vordachs gefahren.