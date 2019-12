Zusammenstoß auf Kreuzung : Zwei Frauen bei Unfall in Mönchengladbach schwer verletzt

Zwei Frauen bei Unfall in Mönchengladbach schwer verletzt

Mönchengladbach Am Dienstagmittag musste eine 60-jährige Mönchengladbacherin im Kreuzungsbereich anhalten. Als sie wieder weiterfahren wollte, ereignete sich der Zusammenstoß.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Dienstag zwei Fahrerinnen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Kreuzung Dahlener Straße, Morr und Feldstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Polizei zufolge eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Mönchengladbach mit ihrem silberfarbenen Hyundai von der Straße Morr über die Dahlener Straße in die Feldstraße fahren. Sie hatte nach eigenen Angaben Grün, als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, habe dann jedoch in der Kreuzungsmitte stehen bleiben müssen, da auf der Dahlener Straße von rechts Autos gekommen seien.