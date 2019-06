Raser in Mönchengladbach : Halsbrecherische Verfolgung bei illegalem Staßenrennen

Raser in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei 18 und 19 Jahre alte Gladbacher lieferten sich in der Nacht zu Mittwoch mit Lieferwagen mit bis zu 120 km/h ein Rennen durch die Straßen Mönchengladbachs. Erst eine Straßensperre der Polizei stoppte die Raser.

Die Polizei hat am späten Dienstagabend ein illegales Straßenrennen in Mülfort gestoppt, das nur mit Glück glimpflich ausgegangen ist. Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer aus Mönchengladbach lieferten sich mit zwei Lieferwagen von Giesenkirchen ausgehend eine halsbrecherische Verfolgungsjagd durch Teile der Stadt. Erst die Straßensperre eines Streifenwagens beendete das Straßenrennen in Mülfort, wie die Polizei berichtete.