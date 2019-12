Zwei Männer und eine Frau : Trio attackiert Taxifahrer mit Pfefferspray

Mönchengladbach Ein 49-jähriger Taxifahrer ist am Wochenende von zwei Männern und einer Frau mit Pfefferspray angegriffen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Männer und eine Frau haben einen Taxifahrer mit Pfefferspray angegriffen und ihm das Bargeld gestohlen. Wie die Polizei jetzt bekanntgab, hatten die drei das Taxi am Samstagabend an der Neusser Straße als Fahrgäste bestiegen.

Der 49-jährige Taxifahrer war gegen 23 Uhr in Richtung der Krefelder Straße unterwegs gewesen, als er die Fahrgäste aufnahm. Sie gaben als Ziel die Eickener Straße an, entschieden sich unterwegs jedoch um und ließen sich zum Compesmühlenweg fahren. Dort angekommen hielt der Beifahrer dem späteren Fahrer einen Geldschein hin, um zu bezahlen. Der Fahrer holte der Polizei zufolge sein Portemonnaie heraus und suchte nach dem Rückgeld. In dem Moment holten alle drei Personen Pfefferspray heraus und sprühten es dem Fahrer auf den Kopf und ins Gesicht, stahlen das Portemonnaie und flüchteten. Am Taxi eintreffende Polizisten leisteten Erste Hilfe.