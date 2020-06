Dramatische Rettungsaktion in Mönchengladbach : Zwei Männer schweben nach Abstieg in Sickergruppe in Lebensgefahr

Nach einer Stunde Reanimation wurde ein Mann mit dem Hubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen. Foto: Sascha Rixkens/Sascha Riixkens

Mönchengladbach Dramatische Rettungsaktion in Mönchengladbach: Zwei Männer sind am Samstag in einer Sickergrube bewusstlos geworden und wären beinahe ertrunken. Beide mussten reanimiert werden und schweben in akuter Lebensgefahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mönchengladbach-Groterath gerufen worden. Dort lagen zwei Männer bewusstlos in einer Sickergrube. Nach ersten Berichten wollte der Landwirt am Morgen nach der Grube sehen, die zuvor geleert worden war. Er stieg ein und verlor das Bewusstsein. Dabei landete er in der Gülle, die laut Feuerwehr noch etwa oberschenkelhoch in der Grube stand.

Ein Nachbar fand den Landwirt in der Gülle treibend, wollte helfen, stieg eine Leiter hinunter und verlor ebenfalls das Bewusstsein. Eine Frau hatte dies beobachtet und alarmierte sofort die Feuerwehr. Weil die Einsatzkräfte schnell helfen wollten, versuchte ein Wehrmann einen der Männer am Arm zu packen. Dies gelang auch. Er konnte den Mann auch noch herausziehen, dann wurde er ebenfalls ohnmächtig. Der Berufsfeuerwehrmann befindet sich zurzeit zur Beobachtung im Krankenhaus.

Die anderen beiden Männer aus der Sickergrube, die von Einsatzkräften unter Atemschutz gerettet wurden, mussten reanimiert werden. Bei beiden war Gülle in die Lunge gekommen. „Die Reanimationsmaßnahmen dauerten lange“, sagt Feuerwehrchef Jörg Lampe. „Wir brauchten eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, bis wir sie für den Transport stabilisiert hatten.“