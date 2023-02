Ungewöhnliche Trunkenheitsfahrt in Mönchengladbach Dreimal an einem Tag betrunken mit dem Auto unterwegs

Gegen 10 Uhr fuhr der 52-Jährige dann mit dem Auto, das auf der Hindenburgstraße verblieben war – obwohl er zu dem Zeitpunkt ja schon nicht mehr in Besitz seines Führerscheines war –, auf den Besucherparkplatz am Polizeipräsidium Mönchengladbach und parkte es dort. Als Beifahrer saß wieder der 46-Jährige mit in dem Wagen, der kurz darauf auf der Wache erschien. Dort wollte er seinen Führerschein und sein Fahrzeug zurückerhalten. Das hätten die Beamten „selbstverständlich“ abgelehnt, so ein Polizeisprecher am Sonntag: „Offenbar haben die beiden nicht verstanden, dass es so nicht funktioniert und gedacht, dass sie Auto und Führerschein einfach wieder bekommen.“