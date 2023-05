Cannabis, Kokain und Ecstasy Zwei Drogendealer nach Kontrollen in Rheydt in U-Haft

In diesem Zusammenhang führte die Polizei am Montag zudem eine richterlich angeordnete Durchsuchung einer Wohnung an der Hauptstraße durch. Dabei flüchtete zunächst ein weiterer Verdächtiger aus der ersten Etage des Gebäudes. In der Wohnung stellte die Polizei der Meldung zufolge unter anderem mehr als 200 Gramm Marihuana, etwa 40 Gramm Kokain und eine geringe Menge Ecstasy sicher. Außerdem fanden sie einen griffbereit liegenden Teleskopschlagstock und ein Messer.