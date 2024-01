Zeugensuche in Mönchengladbach Auto auf Discounter Parkplatz angefahren und geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall auf einem Discounter Parkplatz am Stapper Weg sucht die Polizei Zeugen. Das teilte sie nun mit. Nach eigenen Angaben stellte ein Mann seinen schwarzen Citroen-Kombi (C4 Spacetourer) am Samstag, 13. Januar, gegen 15.25 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 15.40 Uhr zu seinem Auto zurückgekehrt sei, habe er Beschädigungen am Heck bemerkt. Unmittelbar darauf hätte ihn ein älteres Pärchen angesprochen. Die beiden gaben an, beobachtet zu haben, dass ein Unbekannter mit einem anderen Fahrzeug beim Rangieren die Beschädigungen an dem Citroen verursacht habe. Von den vermeintlichen Zeugen habe er allerdings keine Personalien oder sonstige Erreichbarkeiten erhalten, so der Betroffene. Die Polizei bittet Zeugen, darunter insbesondere das ältere Pärchen, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.