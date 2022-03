Vorfall in Bus nach Mönchengladbach : Kaum Hinweise nach mutmaßlicher Volksverhetzung

Mönchengladbach Ein 51-jähriger Busfahrer steht im Verdacht, sich gegenüber einer Ukrainerin volksverhetzend geäußert zu haben. Die Polizei sucht weiter Zeugen des Vorfalls.

Hat ein Busfahrer der NEW gegenüber einer Frau aus der Ukraine Aussagen mit volksverhetzendem Charakter getätigt? Das ermittelt die Polizei Mönchengladbach aktuell. Am Montag informierten die Beamten über den Vorfall, der vergangene Woche stattgefunden haben soll. Dem mit der Meldung veröffentlichte Zeugenaufruf ist aber bisher kaum jemand gefolgt: „Das Hinweisaufkommen ist sehr gering“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Die mutmaßliche Volksverhetzung soll sich am Dienstag, 22. März, gegen 12 Uhr in einem Bus der Linie 036 (von Neersen nach Mönchengladbach) zugetragen haben. Die Ukrainerin erstattete zwei Tage später Anzeige. Ihr Vorwurf: Der 51-jährige Busfahrer soll sich volksverhetzend geäußert haben als die 34-Jährige ihm nach dem Einsteigen ihren ukrainischen Ausweis vorzeigte. Sie tat dies, um das Angebot der kostenlosen Fahrt für aus der Ukraine Geflüchtete (dieses Angebot besteht im ÖPNV in manchen Städten und Kreisen) wahrzunehmen. Dann kam es zu dem beschriebenen Vorfall.

Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach ermittelt. Die NEW hat am Montag bereits ein Statement veröffentlicht. Das beschriebene Verhalten werde „aufs Schärfste“ verurteilt, bei der Frau habe man sich persönlich entschuldigt. Wolfgang Opdenbusch, Geschäftsführer der NEW mobil und aktiv, kündigte in dem Statement „Konsequenzen“ an. Welche genau das sind, beantwortete eine NEW-Sprecherin auf Anfrage am Montag so: „Wir sind aktuell dabei, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu prüfen und einzuleiten.“