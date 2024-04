Ermittlungen nach Unfall Zeugensuche nach Fahrerflucht in Rheindahlen

An der Gladbacher Straße ist es bereits am Donnerstag, 28. März, zu einem Verkehrsunfall gekommen, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 40-jähriger Autofahrer mit einem VW Touran gegen 14.50 Uhr in Rheindahlen-Mitte die Gladbacher Straße in Richtung Gladbach entlang. Im Bereich eines Discounters kam ihm dann ein anderer Autofahrer entgegen, der beim Vorbeifahren die linke Seite am Fahrzeug des 40-Jährigen beschädigte. Anschließend fuhr der Autofahrer ohne anzuhalten in Richtung Erkelenzer Straße davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen oder silbernen Ford. Der Fahrer ist circa 60 bis 75 Jahre alt und hatte kurze graue Haare. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder zur Identität der Person am Steuer machen können, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden.