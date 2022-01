Ermittlungen in Mönchengladbach : Zeugensuche nach Brandstiftungen

Mönchengladbach In Wickrath brannte es in der Nacht zu Dienstag zweimal. Die Polizei geht davon aus, dass vorsätzlich Feuer gelegt wurde.

Nach zwei Bränden in Wickrath geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wie sie mitteilte, bemerkte am Dienstagmorgen, 4. Januar, die Mieterin einer Wohnung an der Beckrather Straße einen Brandschaden an einem Fensterrollladen. Eine ähnliche Entdeckung machte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Millöckerstraße an der Gebäudefassade.