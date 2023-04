Zwei Pkw in Flammen Polizei sucht Zeugen nach Brand in Parkhaus Marienhof

Brandermittler der Polizei Mönchengladbach haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers im Parkhaus Marienhof aufgenommen. Das teilte die Polizei am Freitag, 28. April, mit. In der Tiefgarage an der Viersener Straße brannten am Vortag zwei Fahrzeuge nahezu komplett aus, ein weiteres erlitt Beschädigungen.