Verkehrsunfall in Mönchengladbach : Unbekannter fährt Zehnjährigen an und flüchtet

Unbekannter fährt Zehnjährigen an und flüchtet

Verkehrsunfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Junge erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort – und wird jetzt gesucht.

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Odenkirchen ist ein zehnjähriger Junge verletzt worden. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Montag mit.

Laut Meldung war der Junge am Samstag, 27. August, gegen 13 Uhr mit seinem Tretroller an der Straße Wetschewell unterwegs, als ihn ein Auto erfasste und sich der Fahrer daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Der Zehnjährige kam später zusammen mit seiner Mutter zu einer Polizeiwache und schilderte den Unfallhergang. Demnach geschah der Zusammenstoß zwischen dem Neukircher Weg und der Karlstraße in Höhe einer Baustelle. Dort habe der Junge die Fahrbahn überquert und sei dabei von einem Auto angefahren worden. Das Auto habe ihn mit der Fahrzeugfront seitlich am Körper getroffen. Dadurch sei er hingefallen und habe sich Schürfwunden zugezogen. Der Autofahrer sei kurz ausgestiegen, habe dem Kind Vorwürfe gemacht und sei dann in Richtung Wickrath weitergefahren.