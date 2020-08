Windberg : Wohnung in Windberg nach Küchenbrand unbewohnbar

Nach dem Brand war die Wohnung unbewohnbar. Foto: Sascha Rixkens

Windberg Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Windberg hat am Donnerstagabend einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden zwei Bewohner des Hauses an der Kampsheide zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

