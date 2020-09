Streit an Ampel in Mönchengladbach : Wildes Gehupe, Tritte und Faustschläge

Streit an Ampel in Mönchengladbach

Mönchengladbach Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern eskalierte: Der eine hupte, der andere gestikulierte wild, der eine hupte wieder. Dann folgten Tritte und Schläge.

Ein Streit unter Autofahrern an einer Ampel ist am Montag in Wickrath eskaliert: Ein 51-Jähriger soll dabei einem 45-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Ort des Geschehens: die Kreuzung an der Ausfahrt A 61/Reststrauch.