Polizei ermittelt gegen 15-Jährigen : Messerstecherei am Marienplatz in Mönchengladbach

Messerstecherei am Marienplatz in Mönchengladbach

Die Tat ereignete sich am Marienplatz in Rheydt. (Archivfoto) Foto: Christoph Wegener

Mönchengladbach Die Polizei ermittelt gegen einen 15-Jährigen. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei wurde eine Person mit einem Messer am Arm verletzt.

Nachdem ein 20-Jähriger mit einer Stichverletzung am Sonntagnachmittag in der Notaufnahme behandelt werden musste, ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 15-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Vorfall meldete die Polizei erst am Dienstagnachmittag. Demnach meldeten Zeugen am Sonntag gegen 17 Uhr der Polizei einen Streit zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich des Marienplatzes. Bei der Auseinandersetzung sei auch ein Messer im Spiel. Die eintreffenden Beamten sahen Jugendliche. Als sie die Gruppe ansprachen, ergriffen zwei Jugendliche die Flucht. Ein 15-Jähriger konnte von den Polizisten hingegen gestellt werden. Bei ihm bemerkten die Beamten nach Angaben der Polizei frische Blutanhaftungen an einer Hand. Ein Messer fanden sie bei ihm aber nicht.