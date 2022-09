Kleingartenanlage in Mönchengladbach : Wieder Einbrüche in Gartenlauben

Die Kleingartenanlage Winandsberg erlebt zurzeit eine Reihe von Einbrüchen. Foto: Helmut Michelis

Mönchengladbach Schon wieder wurde in eine Kleingartenanlage in Windberg eingebrochen. Schon in der vergangenen Woche kam es dort zu ähnlichen Vorfällen.

(RP) Im Zeitraum von Donnerstag, 15. September, bis Freitag, 16. September, brachen unbekannte Täter in der Kleingartenanlage Winandsberg e.V.1969 in Mönchengladbach Windberg ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mindestens neun Gartenlauben aufgebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Getränkeflaschen.

In einem Fall blieb es bei einem Einbruchsversuch. Bereits am vergangenen Wochenende kam es bereits zu mehreren Laubenaufbrüchen in dieser Kleingartenanlage.