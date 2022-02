Grausiger Fund in Mönchengladbacher Haus : Obduktion klärt Todesursache von Mutter und Kind

Grausiger Fund in Mönchengladbacher Haus

Polizei und Feuerwehr waren am Dienstagnachmittag im Einsatz. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Nach dem grausigen Fund in einem Wohnhaus in Mönchengladbach hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Dazu zählen auch die Todesursachen der Frau und ihres dreijährigen Sohns.

Ausgelöste Brandmelder hatten am Dienstag, 1. Februar, schon Böses ahnen lassen. Jetzt steht fest: Hinter dem tragischen Tod eines Kleinkindes und seiner Mutter steckt ein Verbrechen. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch, 2. Februar, in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.