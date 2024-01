Einsatz in Mönchengladbach Überraschende Geburt – Baby kommt in Auto zur Welt

An Neujahr hatte es ebenfalls eine überraschende Geburt gegeben: In einem Hochhaus an der Salierstraße in Bonnebroich-Geneicken brachte eine Mutter ihr Kind bei einer nicht geplanten Hausgeburt zu Welt. Die Nachbarin sprang kurzerhand als Geburtshelferin ein. Auch in dem Fall wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Mutter und der kleine Junge wurden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide sind wohlauf.