Tödlicher Sturz in Mönchengladbach : Wer wusste vom kaputten Geländer auf dem Laubengang?

Auf der Rückseite dieses Gäudes an der Straße Am Kammerhof stürzten vier Menschen in die Tiefe. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Nach einem Streit in einem Laubengang stürzten am 21. April in Mönchengladbach-Odenkirchen vier Menschen in die Tiefe. Ein 31-Jähriger starb. Gegen wen die Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt.