Ermittlungen in Mönchengladbach dauern an 20-Jähriger nach schwerem Motorradunfall weiter in Lebensgefahr

Der 20-Jährige war Anfang Juni in Begleitung einer 23-Jährigen mit einem Motorrad auf der Straße „Am Nordpark“ in der Nähe des Finanzamts von der Fahrbahn abgekommen und in den mit Pollern versehenen Grünstreifen gekommen. Die beiden stürzten. Die 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik geflogen.