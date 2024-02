Die Polizei warnt Vorsicht bei SMS „Ihr Zugriff auf Photo Tan endet"

Oder die Betrüger schicken eine SMS oder eine E-Mail und fordern auf, Zollgebühren für ein Paket zu zahlen, das sonst nicht zugestellt werden kann. Häufig steht in der Kurznachricht oder der Mail auch so etwas wie „Ihr Zugriff auf Photo Tan endet“ oder „Secure Sign“ läuft ab. Wie die Polizei erklärt, gelangen die Täter an die Daten, indem die Opfer auf diese Kontaktaufnahme reagieren und auf Links klicken, die täuschend echte Eingabemasken öffnen, die dann zum Beispiel mit Kreditkartendaten ausgefüllt werden.